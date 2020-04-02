Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять по протестующим, которые возмущаются введенными из-за коронавируса ограничительными мерами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В среду более 100 жителей бедных кварталов города Кесон-Сити, что на филиппинском острове Лусон, вышли на улицы в поисках пищи. Кто-то накануне распространил информацию, что власти будут раздавать ее малоимущим. Однако люди были разогнаны полицейскими за якобы нарушение карантинных правил. После этого президент и отдал распоряжение о расстрелах.

"Мой приказ полиции, военным и региональным властям: если проявляется неповиновение, если вам будут давать отпор и ваша жизнь окажется в опасности, застрелите их", - заявил Дутерте.

На эти слова отреагировал глава национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа. Он сказал, что правоохранители не хотят убивать граждан, а Дутерте "просто преувеличил", выступая со своим заявлением.

Словами президента уже обеспокоились в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Очень тревожит то, что президент Дутерте распространил политику стрелять на поражение для правоохранительных органов. Такая смертоносная неконтролируемая сила никогда не должна использоваться в чрезвычайной ситуации, такой как пандемия COVID-19", - отметил глава подразделения Amnesty на Филиппинах Бутч Олано.

По его мнению, жесткая реакция полиции на призывы о помощи бессердечна и непростительна.

Ко 2 апреля на Филиппинах коронавирус выявили у 2 633 человек. От заболевания умерли 107 человек.

Как писала "Страна", на днях полиция Кении застрелила 13-летнего мальчика, который играл на балконе своего дома после начала общенационального комендантского часа, введенного из-за эпидемии коронавируса.

А в Катаре полиция оцепила район с сотнями тысяч рабочих. В результате люди очутились фактически в гетто без работы и медицинской помощи.