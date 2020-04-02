Почти половина украинцев считает неуспешными действия власти в противодействии эпидемии коронавируса, такого мнения придерживается 48% из опрошенных социологами жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, социологи с 27 по 30 марта опросили 1500 респондентов старше 18 лет, проживающих по всей стране, за исключением Крыма и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Оказалось, что всего 40% опрошенных считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса: при этом очень успешной ее назвали всего 4% из них. 48% респондентов придерживаются мнения, что власть не успешна в этом вопросе: 30% из них выбрали вариант ответа "скорее не успешна", 18% - "полностью не успешна".

При этом около половины украинцев (49%) полагают, что ограничительные меры направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были приняты вовремя; 38% считают, что власть опоздала с противодействием эпидемии.

Еще меньше, всего 17% опрошенных, полагают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса. В то же время 57% респондентов называют ее неуспешной в этом вопросе.

Кроме того, лишь 17% респондентов полагают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан, 70% считают, что не успешна.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, ранее опрос социологической группы рейтинг показал, что на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом согласны 49% украинцев.