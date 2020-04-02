Скандальная история с приложением для групповых видеозвонков Zoom получила неожиданное развитие. После того как стало известно, что это приложение отправляет для Facebook информацию о гаджетах пользователей, Илон Маск объявил запрет на использование Zoom в стенах SpaceX.

Об этом решении американского бизнесмена сообщает Reuters.

Илон Маск направил электронные письма всем сотрудникам компании, в котором объяснил свое решение об отключении Zoom во всех подразделениях SpaceX. По его мнению, это обусловлено "значительными проблемами с безопасностью и конфиденциальностью".

"Мы понимаем, что многие из вас пользуются этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Будьте добры, пользуйтесь теперь электронной почтой, сервисом sms-сообщений или альтернативными средствами связи", - говорится в письме.

Кстати, решение отказаться от Zoom поддержали и в NASA. Здесь решили последовать примеру своего делового партнера. Эту информацию подтвердила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Стоит добавить, что на "странности" Zoom обратили внимание и в ФБР. Так, например, бостонское отделение рекомендовало пользователям воздержаться от проведения конфиденциальных встреч с помощью этого приложения. В ФБР аргументировали свое предупреждение случаями странного подключения к видеозанятиям в школах.

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