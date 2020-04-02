Народные депутаты продолжают вносить проекты постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о введении рынка земли в Украине. Количество таких заявлений увеличилось до двенадцати.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, под номерами от 2178-10-П до П12 к данному моменту подали: Андрей Пузийчук, Сергей Тарута, Иван Кириленко, Вадим Ивченко, Константин Бондарев, Алексей Кучеренко, Михаил Волынец, Владимир Кабанченко, Валентин Наливайченко, Юлия Тимошенко от "Батькивщины", а также внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук.

Первым, кто зарегистрировал проект постановления стал внефракционный народный депутат Антон Поляков. В пояснительной записке он аргументировал свой протест нарушением нормы Регламента работы парламента, в частности, нераздачей таблицы поправок. Поляков ссылается на Александра Колтуновича ("ОПЗЖ"), который на заседании в ночь на 31 марта 2020 года утверждал, что из его более чем полутысячи правок в таблицу включены лишь 98.

Фото: Скриншот Верховная Рада Украины

Как сообщала "Страна", ранее семь аналогичных проектов постановлений зарегистрировали представители "Батькивщины", а два – внефракционные нардепы. Согласно процедуре, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения.

Напомним, Рада 31 марта ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.