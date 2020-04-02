В Винницкой области к четвергу, 2 апреля, лабораторно подтверждены 54 случая инфицирования коронавирусом. Из них 42 - непосредственно в Виннице.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский.

"По состоянию на 2 апреля на территории области с начала наблюдений были зафиксированы 133 подозрения на коронавирусную инфекцию. На утро сегодняшнего дня мы имеем 54 случая подтвержденного коронавируса, в том числе у четверых детей", - сказал чиновник.

Подавляющее большинство заболевших - жители Винницы.

Видео: Facebook/ 1depinformcom

По словам Скальского, пока в регионе нет ни одного выздоровевшего пациента.

"Да, у нас есть пациент – пятилетний мальчик, который чувствует себя абсолютно нормально. Но повторный тест показал позитивный результат, поэтому мы не можем зафиксировать полное выздоровление этого ребенка", - добавил Скальский.

Между тем в Украине выявлены уже 804 зараженных. 20 человек с коронавирусом умерли.

В столице к четвергу заболел 161 человек.