На фоне сокращения производства в Украине и временных трудностей с импортом продуктов из-за карантина, некоторые продукты на оптовых рынках начали заметно дорожать.

Об этом сообщает agronews.ua.

Так, на львовском оптовом рынке "Шувар" заметно выросли цены на молочные продукты. В частности, сливочное масло подорожало на 9,7% по сравнению с прошлой неделей. Теперь его стоимость составляет 170 гривен за килограмм. Не отстают и твердые сыры - отечественный "российский" поднялся в цене на 8%, а импортный "королевский" подорожал на 6%.

Также подорожала жирная сметана - больше, чем на 4%. Обезжиренная сметана напротив - подешевела на 5% по сравнению с прошлой неделей.

Отметим, 1 апреля у четырех сотрудников рынка "Шувар" обнаружили коронавирус. Всего было протестировано 20 человек.

Напомним, в Украине продолжается продуктовый ажиотаж и рост цен на еду. Крупная сеть АТБ, которая ранее заявила, что вынуждена переписывать ценники из-за поставщиков (что те, кстати, опровергли) начала выставлять в свободный доступ переписку с оптовиками по ценам. Из нее, например, выходило, что яйца могут вырасти в цене на 47%.

Как сообщала "Страна", цены на лимоны в Украине на 12-15%. Рост цены обусловлен ажиотажным спросом и падением курса украинской гривни из-за коронавирусного карантина.