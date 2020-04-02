Кличко надел маску "хватит шастать" и призвал киевлян оставаться дома. Видео
Мэр Киева Виталий Кличко, который многократно резко критиковал жителей столицы, не соблюдающих карантин и призывал киевлян "не шастать" по городу без необходимости, показал защитную маску с хештегом "хватит шастать".
Соответствующее видео Кличко опубликовал в Instagram.
"Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы - помогите и сделайте одно: оставайтесь дома", - написал мэр Киева в подписи к посту.
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Видео: Instagram/ vitaliyklitschko
Напомним, в Киеве от коронавируса впервые умер человек. Всего по состоянию на 2 апреля в городе 161 случай заражения.
Также "Страна" публиковала фоторепортаж о том, как выглядит Киев на 21-й день карантина.
Кроме того, сообщалось, что Кличко призвал киевлян доносить на тех, кто контактировал с больными коронавирусом и не самоизолировался.