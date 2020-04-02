Мэр Киева Виталий Кличко, который многократно резко критиковал жителей столицы, не соблюдающих карантин и призывал киевлян "не шастать" по городу без необходимости, показал защитную маску с хештегом "хватит шастать".

Соответствующее видео Кличко опубликовал в Instagram.

"Я информирую о ситуации и наших действиях для ее преодоления. А вы - помогите и сделайте одно: оставайтесь дома", - написал мэр Киева в подписи к посту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko) 2 Апр 2020 в 2:43 PDT

Видео: Instagram/ vitaliyklitschko

Напомним, в Киеве от коронавируса впервые умер человек. Всего по состоянию на 2 апреля в городе 161 случай заражения.

Также "Страна" публиковала фоторепортаж о том, как выглядит Киев на 21-й день карантина.

Кроме того, сообщалось, что Кличко призвал киевлян доносить на тех, кто контактировал с больными коронавирусом и не самоизолировался.