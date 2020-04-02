Полиция в Киеве составила более 460 протоколов за нарушение карантинного режима, а также оштрафовала пятерых человек за нарушение режима обсервации.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного онлайн-брифинга в четверг, 2 апреля.

"На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей, и только из них на нарушителей обсервации за два дня составила более 60 административных протоколов", - сказал Кличко в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Также он рассказал, что пять из них заплатят штрафы в размере 17 тыс. грн, решения по стальным еще рассматривает суд.

Скриншот: Facebook/Віталій Кличко. Смотреть с 9:40

Мэр напомнил, что согласно закону, при первом нарушении режима обсервации или самоизоляции влечет штраф в размере 17 тыс. грн, при повторном нарушении – 34 тыс. грн, а третье нарушение – уголовное наказание.

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