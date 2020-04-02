Одесситам ужесточат меры карантина, перекрыв подход к морю из-за многочисленных нарушений. Жители не реагируют на призывы власти оставаться дома в самоизоляции и продолжают гулять на набережной, не обращая внимания на обращения патрульной полиции по громкоговорителю.

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews со ссылкой на источник в горсовете Одессы.

Как сообщил инсайдер в Одесском горсовете, руководство города серьезно озабочено отношением жителей к карантину. "Одесситы не хотят сидеть дома, предпочитая свободное время проводить на море. Обращения из громкоговорителей не действуют, как и заявления властей. Сейчас прорабатывается вариант, при котором вдоль берега будет организовано дежурство полиции и муниципальной охраны.

Нарушителей ожидает штраф. Запрет прогулок возле моря может вступить в силу уже со следующей недели", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксированы 804 случая Covid-19, 20 из них - с летальным исходом, 13 пациентов вылечились.

1 апреля в Одесской области подтвердились еще два новых случая заражения коронавирусом. Оба привозные из-за границы.