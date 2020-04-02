Парад Победы, запланированный на 9 мая в Москве, из-за коронавируса могут перенести на осень. Еще один сценарий развития событий - проведение мероприятия весной, но без зрителей.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к Минобороны РФ, пишет РБК.

Так, сообщается, что российские власти рассматривают два основных сценария проведения парада Победы в условиях распространения коронавируса.

Во-первых, это перенос парада на осень и проведение его в полноформатном режиме. Тогда мероприятие приурочат к окончанию Второй мировой войны. Правда, во всем мире и до недавних пор в России этой датой считалось 2 сентября. Однако 1 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому день окончания Второй мировой войны переносится на 3 сентября.

Также рассматривается перенос торжества на начало ноября. 7 ноября 1941 года, в разгар битвы за Москву, прошел военный парад, на котором присутствовал лично Иосиф Сталин. Парад имел большое историческое значение и считался важной военной операцией.

Во-вторых, российские власти допускают проведение парада Победы 9 мая без зрителей.

Правда, в Минобороны официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения об отмене или переносе парада 9 мая.

"Все идет по плану… Люди горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

По его словам, последняя тренировка проходила 1 апреля, а со всеми участниками парада проводятся "беспрецедентные меры профилактики" во избежание заболеваний личного состава.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кроме него некому ехать на парад Победы в Москву.

Кроме того, Лукашенко ради московского парада 9 Мая отложил минский на вечер.