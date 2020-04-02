Двое мужчин из Киева и Авдеевки пробрались в Чернобыльскую зону отчуждения, несмотря на карантинные ограничения. Их поймали пограничники.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Двое мужчин, жителей Киева и Авдеевки, в нарушение установленных режимных правил, пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха", - указано в сообщении, в котором в заголовке указано, что они решили отправиться туда на самоизоляцию.

Пограничники Житомирской области задержали нарушителей в соответствии со ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Им грозит штраф в размере от 9,5 тысяч гривен до 14,5 тысяч гривен.

Напомним, 18 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения временно запретило посещать зону отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина.

Как сообщала "Страна", в вахтенном городке Чернобыль провели дезинфекцию основных улиц и пешеходных дорожек для предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции на территории зоны отчуждения. Улицы поливали хлорсодержащим раствором.