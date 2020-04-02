Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса. Город подготовил не 400, как было сказано ранее, а 600 могил - для возможных жертв Covid-19, хоронить людей будут в закрытых гробах.

Об этом днепровский мэр написал на своей странице в Facebook.

По словам Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.

Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - написал он.

Мэр Днепра также рассказал о подготовке больниц к эпидемии Covid-19, закупке лекарств и аппаратов ИВЛ, соцпомощи старикам и малоимущим, борьбе с "наливайками" в городе, спецпропусках и ответственности за нарушение карантина.

"Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн.

Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных", - пишет мэр Днепра.

Фото: Борис Филатов/Facebook

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