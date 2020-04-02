В Днепре для жертв коронавируса выкопали уже 600 могил и купили 1000 мешков для тел
Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса. Город подготовил не 400, как было сказано ранее, а 600 могил - для возможных жертв Covid-19, хоронить людей будут в закрытых гробах.
Об этом днепровский мэр написал на своей странице в Facebook.
По словам Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров.
"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков.
Все сотрудники моргов (судмедэксперты и санитары) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - написал он.
Мэр Днепра также рассказал о подготовке больниц к эпидемии Covid-19, закупке лекарств и аппаратов ИВЛ, соцпомощи старикам и малоимущим, борьбе с "наливайками" в городе, спецпропусках и ответственности за нарушение карантина.
"Парки, скверы, пляжи, зеленые зоны, а также детские площадки закрыты для посещения. Эти территории будет патрулировать полиция и Национальная гвардия. Нарушителям правил карантина грозит штраф от 17 тыс грн.
Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений – это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных", - пишет мэр Днепра.
Фото: Борис Филатов/Facebook
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