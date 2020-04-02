В Киеве от коронавирусной инфекции впервые умер человек. Всего в городе зарегистрирован 161 случай заражения, 12 человек выздоровели.

Об этом во время традиционного ежедневного брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За минувшие сутки в Киеве зарегистрированы, к сожалению, еще 29 новых случаев. Количество киевлян с подтверждённым диагнозом коронавирус - 161 человек. К сожалению, один случай летальный", - сказал Кличко в четверг во время онлайн-брифинга.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр добавил, что среди зараженных 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 человек. 11 заболевших киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Умершему мужчине было 70 лет.

Как писала "Страна", 88% жертв коронавируса в Украине имели хронические заболевания. По данным МОЗ, скончавшиеся от вируса люди имели сосудистые заболевания, сахарный диабет и заболевания почек.

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