В Тернополе, где недавно за сутки выявили 20 новых случаев коронавируса, ужесточают карантинные меры. Теперь в городе нельзя проводить пикники, разжигать огонь и торговать на рынках.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

В городе запретили проведение пикников, разжигание огня, использование мангалов - в том числе в местах отдыха. Во все выходные и праздничные дни за соблюдением правила будут следить патрули из числа сотрудников полиции, ГСЧС, муниципальной инспекции

Также в Тернополе запретили:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

работу всех рынков и стихийную торговлю;

реализацию нефасованных и неупакованных продуктов питания (кроме мяса и рыбы);

работу магазинов и торговых рядов промышленной группы;

работу бань, саун, салонов красоты, парикмахерских салонов; объектов бытового обслуживания (кроме химчисток);

работу ломбардов;

работу частных стоматологических кабинетов;

посещение стационарных больных, в том числе беременных и рожениц в роддомах; практику партнерских родов;

посещение спортивных площадок и стадионов, пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах, и на придомовых территориях;

разводить костры в местах отдыха, в парках, скверах, пляжах, лесополосах на и других открытых территориях;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет без сопровождения совершеннолетних, а детям в возрасте 16-18 лет без письменного согласия родителей или опекунов, а также посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Напомним, "Страна" писала о грядущем ужесточении мер карантина по всей Украине: людям запретят гулять больше, чем по двое, а на улицу нельзя будет выходить без маски.

Также мы писали, что по состоянию на утро 2 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 804 человек. Из них 106 - в Тернопольской области.