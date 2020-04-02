В Китайскую Народную Республику прибыл очередной авиарейс из Украины. Он заберет партию медицинских масок.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Очередной украинский самолет уже в Китае. На этот раз помогаем аптечным сетям перевезти обычные маски для населения", - сообщил Тимошенко.

Чиновник также рассказал о новом режиме работы воздушного моста, введенном с сегодняшнего дня.

"Как только один самолет вылетает из Китая - ему навстречу вылетает следующий из Киева. И так каждый день. Без перерывов и выходных", - написал представитель Офиса Зеленского.

Напомним, самолеты из Китая с медицинским оборудованием и средствами защиты начали курсировать в Украину с конца марта.

Между тем США приостановили поставки медицинских средств защиты за границу.