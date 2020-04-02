Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может начать серийное производство тестов на коронавирус со следующей недели - 6-12 апреля. Ранее украинские биологи сообщали о готовности выпускать до 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю при необходимом финансировании.

Об это Ляшко сообщил во время сегодняшнего брифинга.

"Минздрав работает над этим вопросом... Мы работали и с институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей недели у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в лаборатории", - сказал Виктор Ляшко а.

Ранее Украина получила 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, 40 тысяч очков и оборудование для ИВЛ из Китая.

Напомним, в Украине зафиксировали уже 804 случая заражения коронавирусом. Из них 20 умерли, а 13 человек выздоровели.