Медицинская маска не способна защитить владельца от заражения коронавирусом. А респираторы с клапаном выдоха несут окружающим угрозу. Однако надевать маски в общественных местах все же необходимо.

Как сообщает сайт телеканала "112 Украина", об этом заявил на брифинге 2 апреля заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, маска не защищает владельца, но снижает риск заражения окружающих.

"Мы рекомендуем и настаиваем без маски не заходить в общественные заведения, магазины, аптеки. Потому что мы вас всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает 1,5 м, а может выделяться не более, чем на 10-15 см", - пояснил Ляшко.

Он также предупредил об опасности респираторов с клапанами выдоха.

"Хотел бы обратить также внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет очень быстро и качественно воздуху выделяться однонаправленным потоком, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - сказал представитель МОЗ.

Ранее "Страна" рассказывала, за сколько сейчас можно купить медицинскую маску.

Мы также публиковали рекомендации МОЗ, кому и как нужно носить медицинские маски.