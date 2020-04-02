Жителю Киевской области с лабораторно подтвержденным инфицированием коронавирусом за один день дважды отказали в госпитализации. Несмотря на ухудшившееся состояние и отсутствие позитивной динамики течения болезни, он продолжает находиться дома на самоизоляции.

Об этом в Facebook сообщил главный врач Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

По его словам, речь о мужчине, который сейчас находится в Борисполе. Ранее его мать с Covid-19 госпитализировали в Белоцерковскую городскую больницу №3. Сам он находился дома, сначала у него проявились симптомы коронавируса, позже болезнь подтвердили лабораторно. Когда состояние пациента стало ухудшаться, врачи решили направить его на лечение в больницу.

В понедельник, 1 апреля, его попытались госпитализировать. Однако сначала ему отказали в Белоцерковской городской больнице №3 из-за киевской прописки, перенаправив его в столицу. Потом возникли проблемы с транспортировкой мужчины.

Когда их все же удалось решить, в Киевской городской клинической больнице №9, несмотря на предварительное согласие по телефону принять пациента, ему отказали в госпитализации из-за того, что у пациента показатель кислорода в крови равен 98, а по приказу МОЗ госпитализировать надо тогда, когда этот показатель ниже 93.

Скриншот: Facebook/ Cherenok Yevhenii

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 804 человек.