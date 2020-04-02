После того как сотрудники службы экстренной медицинской помощи Запорожской области провели своеобразную акцию недовольства и записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием включить врачей неотложки в число тех медиков, которым в три раза увеличат оклады во время пандемии коронавируса, новый глава Минздрава Максим Степанов оперативно решил проблему.

Медицинские работники "скорой" отныне включены в перечень медицинских специальностей, которым увеличат оклады из-за коронавируса.

Об этом сообщил сам глава Минздрава Максим Степанов, пишет пресс-служба ведомства. Примечательно, что факт "игнорирования" работников "скорых" министр объяснил недоразумением.

"В списке специальностей есть среди прочего и все должности экстренной помощи - в пункте о врачах других специальностей, занятых лечением лабораторно-подтвержденных случаев Covid-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно", - сказал Максим Степанов, добавив, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи.

Как сообщала "Страна", в Тернопольской области 32 врача заразились коронавирусом на работе. Всего в регионе заразились 77 человек.

В Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804 человек, из них - 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.