Озоновый слой над Антарктидой восстановился до такой степени, что в атмосфере Южного полушария прекратилось большинство тревожных процессов и изменений. Возможно, на это повлияло подписание в 1987 году Монреальского протокола - соглашения о прекращении производства озоноразрушающих веществ.

Об этом сообщает научный журнал Nature.

Обнаруженное в 1985 году сильное истощение озонового слоя над Антарктикой привело к смещению высоких воздушных течений на юг. Это вызвало изменения в характере осадков и в океанских течениях.

"Погодные полосы", которые переносят холодные фронты, сузились до Южного полюса, из-за чего в южной Австралии за последние тридцать лет уменьшилось количество осадков.

Однако через 10 лет после подписания протокола смещение потоков остановилось. Ученые называют нынешнее состояние паузой, поскольку циркуляции потоков могут возобновиться.

Озоновый слой Земли восстанавливается с начала 2000-х со скоростью 1-3% в год. При таких темпах над Северным полушарием он полностью восстановится до 2030 года, а над Южным - до 2048, в полярных регионах - до 2060 года.

Несмотря на восстановление озонового слоя в Антарктиде наблюдаются аномально высокие температуры. В середине февраля столбик термометра там поднялся выше +20 градусов.

Ранее "Страна" писала, что в 2018 году Украина объявила о постепенном отказе от веществ, которые разрушают озоновый слой.