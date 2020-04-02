В США, которые на днях заняли первое место в мире по количеству смертей от коронавируса за сутки, приостановили поставки медицинских средств защиты за границу.

Об этом сообщает CNN.

"В среду источник в Конгрессе сообщил, что оперативная группа по борьбе с коронавирусом под руководством вице-президента Майка Пенса замораживает зарубежные поставки медицинских изделий и просит распределить их на территории США", - сказано в сообщении.

Пока что президент США Дональд Трамп данную информацию не подтвердил, но, по его словам, США не брали на себя никаких обязательств, поэтому не будут экспортировать много средств защиты. Также Штаты обратились к другим странам, чтобы договориться о поставках дезинфицирующих средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек.