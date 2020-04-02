Игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров выписался из Александровской больницы, излечившись от коронавирусной инфекции Covid-19. Он оказался в числе 11 счастливых пациентов.

Об этом сообщила главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко в Facebook.

"Сегодня мы выписали игрока сборной Украины по баскетболу. Вячеслав боролся с вирусом, как и подобает настоящему спортсмену - быстро поправился", - написала Антоненко.

По словам Антоненко, всего 11 пациентов выписаны домой с клиническим выздоровлением, в том числе пациент с сопутствующим хроническим заболеванием.

Фото: facebook.com/doc.antonenko

Вячеслав Бобров и врачи Александровской больницы. Фото: doc.antonenko

Напомним, Бобров является игроком испанской "Фуэнлабрады", он мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. После подтверждения вируса у спортсмена началась пневмония.

Будучи в больнице, Бобров записал видео обращение к украинцам с призывом серьезней отнестись к ситуации и не ходить "на шашлыки".

"Пожалуйста, отнеситесь серьезней к ситуации с коронавирусом, соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками. Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на сто процентов - риск заражения высокий. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте мест большого скопления людей. Понимаю, что очень тяжело сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем в больнице и лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих. Не пожалейте денег и закажите доставку на дом. Спасибо", - сказал Бобров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пожалуйста, сделайте репост и поделитесь со всеми!! Публикация от Vyacheslav Bobrov (@boby_bobrov13) 30 Мар 2020 в 4:19 PDT

Как сообщала "Страна", в Украине коронавирус унес жизни 20 заболевших. Всего заразились 804 человека.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, почти 90% умерших от коронавируса украинцев имели хронические заболевания.