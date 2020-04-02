В Министерстве охраны здоровья заявили, что у подавляющего большинства умерших от коронавирусной инфекции были тяжелые хронические заболевания. Среди них - болезни сосудов и сахарный диабет.

Об этом передает 112 канал со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Информацию о состоянии умерших Ляшко озвучил на брифинге 2 апреля, используя данные Центра общественного здоровья. Согласно этим данным, 88% жертв коронавируса в Украине имели хронические заболевания.

"Среди умерших 15 женщин и пятеро мужчин. Все они старше 50 лет. 88% из них имели сосудистые заболевания, сахарный диабет и заболевания почек. Поэтому возраст и наличие сопутствующих заболеваний оказались основными предикторами (показателями - Ред.) смертности среди пациентов", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, к утру четверга в Украине коронавирус унес жизни 20 заболевших. Всего заразились 804 человека.

Ранее "Страна" публиковала мнение экспертов ВОЗ о причинах огромной разницы в смертности от вируса в разных странах.