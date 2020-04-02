В Украине начали штрафовать на огромные деньги за нарушения карантина.

В Сумах взыскали 17 тысяч гривен с мужчины, который вошел в магазин без маски. На ту же сумму штрафуют тех, кто нарушил режим обсервации или самоизоляции. А также за торговлю во время карантина.

"Страна" разбиралась, за что и как штрафуют во время карантина.

Что произошло в Сумах

30 марта мужчина зашел в продуктовый магазин "АТБ" без маски. Там полицейские выписали ему штраф и направили в суд.

В итоге Заречный районный суд города Сумы привлек его к административной ответственности. Штраф составил 17 тысяч гривен, сообщил портал "Судебная власть Украины".

Судебное решение оглашено 1 апреля. То есть между правонарушением и судом прошел всего день. В общем штрафуют довольно быстро.

Правда, такие штрафы вступают в силу через десять дней - столько отпускается на их обжалование в апелляции.

Это решение в общем-то является прецедентом - пока случаев таких огромных штрафов за отсутствие маски еще не было.

Какие штрафы ввела Рада

17 марта Рада ввела штрафы за нарушение карантина.

Парламент дополнил Кодекс об административных правонарушениях. За игнор карантина и норм санитарной гигиены предусмотрели штраф от 17 000 до 34 000 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч.

Конкретные запреты вводят Кабмин и власти на местах. Вот некоторые позиции, уже запрещенные по всей территории Украины:

нахождение без масок в общественных местах - а тем более общественных закрытых помещениях: магазинах, АЗС.

запрет на торговлю, рестораны и работу сферы услуг (кроме продуктовых магазинов и аптек).

запрет на пользование детскими и спортивными площадками

перемещение группами более двух человек

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных

массовые мероприятия более 10 человек

Причем, если санитарные нормы нарушил человек, который заболел и был на изоляции - здесь может светить и уголовная ответственность. Она наступает, если зараженный, зная о своем диагнозе, контактировал с другими людьми и заразил их. Или если не знал, но давал подписку о самоизоляции (или был изолирован в больнице) и сбежал.

За это штрафуют на сумму до 51 тысячи гривен или сажают до трех лет. Если же кто-то умер после такого заражения - дадут от 5 до 8 лет тюрьмы.

Кого еще штрафовали по новым правилам

Киев. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что только за два дня в Киеве полиция составила 60 протоколов за нарушение режима обсервации. И пять человек в столице суд оштрафовал на 17 000 гривен.

Кличко напомнил, что за первое нарушение режима самоизоляции или обсервации - штраф 17 тысяч. Второе - 34 тысячи. Третье - уголовная ответственность (добавим от себя - она возможна только если доказан факт заражения тех, с кем контактировал нарушитель).

Днепр. В Днепре тоже штрафуют местных жителей. Местная "Муниципальная стража" только за прошедшие сутки остановила пятерых мужчин, которые нарушили карантин.

Что именно они сделали - не сообщается. Но полиция уже составила всем протоколы на штрафы.

Полтава. А в Полтавской области 21-летнего жителя Чутовского района, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение правил самоизоляции.

В том же регионе штрафуют и за торговлю во время карантина. 25 марта Полтавский районный суд закрыл дело против гражданина, который во время карантина продавал картошку и лук из своего авто в селе Терешки.

Полиция заподозрила, что он нарушает правило ограничения торговли во время эпидемии. Правда, селянин вины своей не признал. Он заявил, что не торговал, а ждал своего знакомого, которому и привез картофель и лук.

Суд решил, что ни фото, ни видео, ни свидетелей факта торговли нет. При этом знакомый обвиняемого подтвердил, что картошкой и луком брал плату за помощь в постройке дома. В итоге суд дело закрыл.

Эта история тоже показательна с точки зрения того, куда добрались антикарантинные меры. Даже сельчанин, который пытается продать выращенные у себя на огороде овощи в глухом селе, вынужден ходить по судам. Впрочем, хорошо, что его оправдали.

Львов. За торговлю во время карантина оштрафовали недавно и жителя Галичины. Николаевский районный суд 20 марта взыскал 17 тысяч у 37-летнего жителя райцентра, который торговал едой и бытовой химией из собственного автомобиля.

Видимо, он не догадался сказать, что вез товары своему другу.