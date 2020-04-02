Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) запросило у Пентагона 100 000 мешков для захоронения трупов на фоне быстрого распространения в стране коронавируса.

По словам двух человек, знакомых с запросом федеральной службы, Пентагон уже рассматривает возможность покупки 50 000 мешков. Об этом сообщает Bloomberg.

Этот шаг является мрачным контрапунктом развертывания Пентагоном двух больничных кораблей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, нацеленными на ослабление давления на региональные больницы, перегруженные пандемией.

Вчера высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что до 200 000 американцев погибнет в результате вспышки коронавируса в США, даже после того, как будут введены еще 30 дней самых жестких ограничений. Рассматривая прогнозы, президент Дональд Трамп предупредил американцев о сложном предстоящем периоде.

Также стало известно, что в США грозят увольнять медиков, которые жалуются на дефицит оборудования и условия труда.