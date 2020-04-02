В России, где, как и во всем мире бушует эпидемия смертельного коронавируса, власти задумались о еще более жестких мерах карантина.

Так, например, следующая неделя в России может объявлена нерабочей из-за распространения коронавируса Covid-19. Об этом передает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.

Однако, на сколько могут быть продлены внеплановые выходные из-за коронавируса, источники не уточняют.

Ранее в Росссии нерабочей объявили неделю с 30 марта по 3 апреля, после чего в большинстве регионов ввели режим самоизоляции для всех граждан. По последним данным, в России 2 700 зараженных Covid-19, 28 человек умерло.

О необходимости продлить нерабочие дни на совещании с президентом 1 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, приостановка мероприятий по противодействию эпидемии может привести к "взрывному росту" заболеваемости. Аналогичную позицию озвучила и вице-премьер Татьяна Голикова.

В среду, 1 апреля, президент Владимир Путин провел встречу с членами правительства, где обсуждалась реализация предложенных главой государства мер поддержки населения и бизнеса. Также президенту доложили о ситуации с вакциной против коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздравые России заявили, что коронавирус Covid-19 может передаваться при сексе.