В Украине, где по состоянию на утро 2 апреля коронавирус лабораторно подтвердили у 804 человек, с диагнозом Covid-19 госпитализированы 20 детей и 26 медработников.

Об этом в ходе брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Сегодня из 804 случаев коронавирусной болезни госпитализированы 398 лиц, остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных, к сожалению, у нас есть 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек", - сказал Ляшко.

По его словам, во всем мире уже зарегистрировано более 940 000 случаев, при этом за сутки выявили 78 000. По мнению главного санврача Украины, с такими темпами мировая пандемия перейдет в миллион случаев.

Также Ляшко сообщил, что мировая летальность коронавируса составляет 5%, в Украине показатель 2,5%, в Италии - 11%, в Испании - 9%.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине 2 апреля в связи с коронавирусом и ведет онлайн-репортаж.