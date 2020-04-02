Сегодня, 2 апреля, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую президент Зеленский ввел в состав СНБО, представила коллективу Офиса своего нового заместителя - Игоря Мустеца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

Игорь Мустеца с 2011 года был прокурором Шевченковского района города Черновцы. Был первым заместителем прокурора Адриана Дутковского в Черновецкой области.

Родился 23 июня 1980 года в Черновцах. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, а в 2013 году - Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. Занимал должности: помощника прокурора, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

С февраля 2011 по апрель 2014 - прокурор Шевченковского района Черновцов Черновицкой области.

С апреля 2014 по сентябрь 2016 - заместитель прокурора Черновицкой области.

С сентября 2016 - первый заместитель прокурора Черновицкой области.

Игорь Мустец. Фото: chrn.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее Венедиктова представила двух своих новых заместителей - Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Ранее она уволила Юлдашева с поста главного прокурора Киева, которого восстановил в должности Рябошапка.