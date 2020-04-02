Работники службы экстренной медицинской помощи Запорожской области обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием включить сотрудников неотложки в число тех врачей, которым в три раза увеличат оклады во время пандемии коронавируса.

Они записали соответствующее видеообращение, которое приводит Telegram-канал "Политика страны".

"Мы возмущены приказом нового министра Степанова №759, там исключены работники службы "скорой помощи", которые находятся на передовой борьбы с инфекциями... Исключены из списков по повышению зарплаты. Мы обращаемся к вам как к слуге народа. На следующий день такое обращение вы получите от всех областей Украины. Мы взываем к вашему разуму", - заявили врачи.

Напомним, восемь врачей инфекционного отделения в Тернополе уволились из-за опасности заболеть коронавирусом.