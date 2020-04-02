Кабмин увеличит субсидии на 300 гривен на время карантина и упрощает их получение военнослужащим, детским домам семейного типа, лицам, старше 60 лет, тем, которые проживают в селе и состоящим в браке.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на постановление Кабмина №247 от 25 марта.

Этим постановлением Кабмин отложил действие постановления №878 от 20 октября 2019 года, предусматривающего повышение до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства нормы платы за жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидии с мая 2020 года.

Постановление №878 также предусматривало упрощение назначения жилищных субсидий военнослужащим, гражданам старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, а также детским домам семейного типа.

Постановлением №247 от 25 марта Кабмин так же увеличил на 50% соцнормативы при начислении жилищных субсидий на время карантина, предусмотрел назначение жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина, и запретил в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Как сообщала "Страна", в принятом Радой законе о соцгарантиях на карантине говорится про выплаты работникам, которые на время карантина оказались в вынужденном простое, о пособии по частичной безработице, соцвыплатах переселенцам, выплат по инвалидности и пенсий.

Кроме того, Рада почти втрое повысила лимиты годового дохода для плательщиков единого налога.