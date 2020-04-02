В понедельник, 1 апреля, Служба безопасности Украины провела обыски в частной медицинской лаборатории Eurolab в Киеве. Официальной причиной стала информация, что лаборатория якобы не сообщила о трех выявленных случаях заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом говорится в заявлении СБУ, размещенном на официальной странице в Facebook.

"Главное следственное управление СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО Eurolab действий, направленных на распространение эпидемии Covid-19 и причинения вреда здоровью населения Украины.

В частности, речь идет об умышленном несообщении в соответствующие государственные органы информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

Поэтому 1 апреля 2020 на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО Eurolab для установления всех обстоятельств данного правонарушения.

В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве", - заявили в пресс-службе СБУ.

Сам владелец Eurolab Андрей Пальчевский на телеканале 112 сообщил, что все обвинения в его адрес беспочвенны.

"Официальная причина - статья 113, кажется: диверсия против государства… Попытка привязать меня к тому, что, якобы, киевская лаборатория не сообщила о трех случаях заболевания, и, таким образом, способствовала развитию эпидемии", - сообщил Пальчевский и добавил, что наказание за предъявляемую ему ​​статью составляет от 8 до 15 лет тюрьмы.

По его словам, это обвинение - фейк.

Пальчевский связывает происходящее с политическим и бизнес давлением. Он утверждает, что в его клинике самое современное оборудование для выявления Covid-19, поэтому есть серьезные конкуренты, а сам он в столице может заняться политикой, что вынуждает потенциальных оппонентов действовать на опережение.

Кроме того, Пальчевский рассказал, что украинская власть продолжает закупать китайские тесты, которые выявляют заболевание только в 30% случаев из заявленных 80-90%. Фирме-производителю уже начали жаловаться развитые страны, к примеру, Испания, тогда как Украина молчит, покупая тесты, в частности, для военных.

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, Минздрав Украины грозит клиникам лишением лицензий за сокрытие случаев коронавируса.