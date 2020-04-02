В четверг, 2 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа Covid-19. Всего в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 72 человека.



Работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкой инфекционной больнице с диагнозом - пневмония.

В тот же день, методом ПЦР диагностировано заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавируса типа Covid-19. Больная получает лечение согласно протоколам МОЗ Украины, состояние здоровья удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих), которым 02.04.2020 запланировано проведение лабораторного обследования методом ПЦР. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больного проведена дезинфекция.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

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