Еще на новогодние праздники о том, что такое коронавирус, большинство населения планеты не знало. Первая смерть от него была зафиксирована только 23 января. Уже сегодня, в начале четвертого месяца, Covid-19 заразились миллион человек во всем мире. Такую статистику сегодня опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Страна" собрала десять главных фактов о коронавирусной инфекции, актуальных на сегодняшний день.

1. Три самых пострадавших страны

На 2 апреля зараженность стран коронавирусом выглядит так:

США. Заболели - 213 372, умерли - 4 757, вылечились - 8 474. Италия. Заболели - 110 574, умерли - 13 155, вылечились - 16 847. Испания. Заболели 104 118, умерли - 9 387, вылечились - 22 647.

Китай, где началась эпидемия, только на четвертом месте. Там больше всего излечившихся 76 405 из 82 361 зараженных. Скончались 3 316 китайцев.

2. Где эпидемия пошла на спад

Ощутимо заражение коронавирусом уменьшилось только в Китае. Там уже были дни, когда не было зафиксировано ни одной передачи внутри страны. Госпитали, которые разворачивали для борьбы с Covid-19, закрываются. Люди возвращаются к привычной жизни и на производства - в том числе шить маски для всего мира, чтобы помочь победить эпидемию остальным.

При этом периодические вспышки все равно проявляются. Но во многих городах КНР уже отменили обязательное ношение масок.

В самой пострадавшей стране Европы - Италии - уменьшается число новых пациентов. Например, до 2 тысяч в день, а не более 5 как было ранее. Тем не менее, ситуация в этом стране остается крайне напряженной.

В Украине прирост за последние сутки - плюс 135 заболевших, то есть счет идет уже на сотни, а не на единицы. Впрочем, растет число протестированных. А сколько у нас реально было и стало больных - этого не знает никто. Не исключено, что мы находимся либо на пике, либо он уже пройден.

3. Где меньше всего заболевших в мире

Меньше всего заболевших - по одному человеку - в трех странах:

Восточный Тимор (островное государство между Индонезией и Австралией)

Сент-Винсент и Гренадины (островное государство в Атлантическом океане, ближайший материк - Южная Америка)

Папуа - Новая Гвинея (островное государство севернее от Австралии)

4. Вирусом можно заразиться вновь?

В Китае описываются единичные случаи повторного заражения коронавирусом. Однако пока они не получили международного научного доказательства.

Ученые высказывают мнение, что, возможно, в первом случае диагноз мог быть поставлен неверно, и заражение на самом деле было единичным. Однако эпидемиологи не исключают и возможность нового инфицирования - в случае, если организм человека слишком ослаблен. Так или иначе повторное заражение - не повальное и больше исключение, чем правило.

5. Вакцина появится через 10-11 месяцев

На сегодняшний день вакцину от коронавируса разрабатывают в 30 странах мира, среди которых Украины, к сожалению, нет. Возможно, потому что такой проект обходится государству в миллионы долларов.

Китай и США уже начали тестирование на людях. Приближаются к разгадке коронавируса в Англии, Франции, Германии, Италии и России. Однако раньше, чем через 10-11 месяцев изобрести прививку не обещает никто.

Причину такого длительного срока (как может казаться людей без медицинского образования), врачи объясняют так. Вакцину, убивающую вирус, сделать относительно просто. Сложнее, чтобы она была безопасной. Поэтому на создание отводят длительные сроки.

Одна из главных опасностей - недоделанная вакцина может уничтожить репродуктивную функцию организма. Поэтому сначала тесты проводят на животных. Специалисты следят, как они размножаются: легко ли оплодотворяются, как вынашивают, все ли нормально с потомством. Если все проходит успешно, потом вакцинируют небольшие группы людей-добровольцев. На них ученые исследуют иммуногенность и побочные реакции.

Только после этого определяется оптимальная схема вакцинации, которую можно распространить на все население и запускать большое производство.

6. Процент излечившихся и умерших

По данным на утро 2 апреля, вылечились в мире 193 222 человек (это 20% от числа заболевших), умерли - 46 815 (5% от числа заболевших).

При этом в разных странах смертность может быть и выше, и ниже среднего показателя: в Украине - 2%, в Италии 11%.

Впрочем, многние специалисты считают, что смертность - максимум 1%. Дело в том, что большинство людей болеют коронавирусом в легкой или вообще бессимптомной форме. И естественно к врачу не обращаются.

Примерно такая смертность в Южной Корее, где население тестировали массово.

7. Европа не прошла тест на солидарность

В свете коронавируса Европа не прошла тест на солидарность. И дело даже не столько в том, что страны закрыли друг от друга границы. Италии, которая на сегодня в Европе пострадала больше других, отказались помогать буквально все страны Евросоюза (правда, потом ЕС извинился, но от этого итальянцам не легче).

Аппараты ИВЛ и маски европейские страны держат при себе и друг с другом не делятся. А что еще хуже - воруют их. Италия обвинила обвинила Польшу и Чехию в том, что страны заблокировали на таможне маски, которые предназначались для итальянских врачей.

Огромную критику в странах ЕС вызвало, когда помощь в виде эпидемиологов, средств дезинфекции и медикаментов в Италию направила Россия. СМИ возмущались, мол, российские военные самолеты приземлялись в стране НАТО. То есть даже в этом случае геополитический хайп кому-то показался важнее жизней людей.

На фоне всех, в том числе США, выгоднее в данном случае смотрится оживающий после эпидемии Китай. КНР сейчас вызывается помогать всем, кто просит: итальянцам, украинцам и многим другим.

8. Спад эпидемии ожидается в мае

Эксперты высказывают самые разные мнения о том, когда эпидемия пойдет на спад. Усредненное мнение - май-июнь. Однако многие добавляют, что вскоре, уже в октябре, начнется вторая волна.

При этом ученые сходятся во мнении, что многое будет зависеть от того, как жители разных стран будут относиться к вводимым ограничительным мерам. Доказано, что китайцам побороть вирус во многом удалось, потому что они очень оперативно ввели тотальный карантин и люди его честно соблюдали.

Соответственно, когда закончится эпидемия зависит в большой степени не только от высоких чиновников, но и от самих людей.

9. Как упадет экономика Украины

Вместо ожидаемого роста на 3,7% падение ВВП в Украине в этом году составит 3,9%. Такие данные содержатся в обновленном прогнозе, который утвердило правительство.

То есть суммарно мы рухнем примерно на 8%.

Другие плохие цифры:

Среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 29,5 гривен за долларов (по сравнению с 27 гривнами, как жилось до коронавируса)

Рост цен на потребительском рынке ускорится до 8,7% (по сравнению с 5,5% в предыдущем прогнозе).

Уровень безработицы составит 9,4% против прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.

Последний пункт - о безработице - по факту будет еще намного хуже. Поскольку работу теряют и те, кто не был трудоустроен официально или работал за границей.

10. Что случится с мировой экономикой

Мировая экономика при позитивном сценарии вырастет на 2% вместо ожидаемых 2,5%, при негативном - всего на 1−1,5%. И это станет самым худшим показателем со времен кризисного 2009 года.

Эксперты отмечают, что глобальный рынок потеряет 2,7 триллионов долларов. Мировая экономика и так находилась на грани рецессии, а теперь рост производства в США, Евросоюзе и Китай упадут до десятилетних минимумов. По этой причине же Штаты, несмотря на бушующую эпидемию, раздумывают над запуском производств.

Швеция - единственная страна Европы не закрылась на карантин. Там уверены: если уровень жизни упадет, людей умрет больше.

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