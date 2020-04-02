В четверг, 2 апреля, полицейские пришли с обыском к волонтеру Марии Бурдун. Не исключено, что следственные действия связаны с делом ветерана АТО Инны Грищенко, более известной как Пума, которая фигурировала на пленках, предъявляемых МВД по убийству Шеремета, но потом из этого дела исчезла.

Об обыске написала сама Бурдун в комментарии Грищенко в Facebook.

В комментариях под своим постом она написала Инне Грищенко: "Мне с тобой нельзя". "По моему делу?" - спросила Грищенко. "Да", - ответила Бурдун.

Мария Бурдун - член правления Союза ветеранов антитеррора, организатор акции "Накорми бойца".

Инну Грищенко, известную как "Пуму", подозревают, что она вместе с мужем Владиславом Грищенко, известным как Буча, организовывали покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области. Ее голос также фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета.

Подробно о том, как Пума и Буча по версии следствия готовили убийство бизнесмена можно прочитать здесь.

Также ранее мы сообщали, что муж Пумы имел семь судимостей.