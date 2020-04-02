В Киеве, где общественный транспорт работает только для работников стратегически важных служб, увеличат количество троллейбусов и автобусов.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в YouTube.

Он уточнил, что в транспорт по-прежнему будут пускать исключительно по спецпропускам медиков, сотрудников полиции, работников спасательных служб и стратегически важных объектов.

"Мы в оперативном режиме отслеживаем ситуацию и там, где необходимо, увеличиваем количество маршрутов транспорта, а также меняем маршруты," - сказал Кличко.

Так, для жителей Троещины запустили два дополнительных троллейбусных маршрута и один автобусный:

троллейбусный маршрут №30 "ул. Кадетский Гай - ул. Милославская";

троллейбусный маршрут №91 "Железнодорожный вокзал - ул. Милославская";

автобусный маршрут №114 "Железнодорожный вокзал - ул. Радунская".

Видео: YouTube/ Київська міська державна адміністрація

Напомним, утром 2 апреля Киев стоит в пробках, несмотря на карантин.

Напомним,