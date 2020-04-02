Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин обнародовал коллективное заявление в ГБР, ГПУ, САП, СБУ и МВД по поводу преданных огласке Гео Леросом пленок о возможной коррупции и продажи должностей в Офисе президента.

Об этом Гурин на писал на своей странице в Facebook.

"Также хочу прокомментировать слухи, что кто-то из депутатов, которые начали сейчас публично говорить, хочет выходить из фракции "слуг народа". Никуда мы не выйдем - мы шли с предвыборной программой, в частности с обещанием нулевой толерантности к коррупции. Пусть всевозможные типы мутные из фракции выходят. А у нас есть обязательства перед избирателями", - написал нардеп Гурин.

Фото: facebook.com/mitya.gurin

Под заявлением подписались 10 нардепов: Игорь Васылив, Евгений Петруняк, Елизавета Богуцкая, Дмитрий Гурин, Лада Булах, Богдан Яременко, Анна Бондар, Никита Потураев, Татьяна Цыба, Иван Юнаков.

Напомним, в ГБР открыли дело по заявлению Ермака из-за публикации информации о торговле госдолжностями.

"Страна" детально анализировала, почему Ермака в "Слуге народа" обвинили в крышевании коррупции в Киеве.