Утром в четверг, 2 апреля, в Киеве, несмотря на карантин, образовались солидные пробки. Сложно проехать по улице Набережно-Крещатицкой, бульвару Тараса Шевченкою, проспекту Степана Бандеры.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, автомобили стоят в тянучках на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса и Степана Бандеры. Сложно проехать по улицам Богатырской и Покровской.

Наблюдаются небольшие заторы на улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и Елены Телиги, бульваре Тараса Шевченко.

На мостах - Северном, Южном и Метро - авто стоят в направлении правого берега. На левом берегу пробки на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина. Также стоят улицы Гната Хоткевича и Магнитогорская.

Скриншот: google.com/maps

Напомним, в связи с карантином в Киеве не работает метро, а наземным общественным транспортом могут пользоваться только те, кто работает в критически важной для жизнедеятельности города сфере - им выдают спецбилеты.

Ранее мэр города Виталий Кличко рассказывал, что спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили более 225 тысяч человек.