Курс валют НБУ на 2 апреля. Доллар поднялся на 13 копеек за сутки
В четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины установил курс нацвалюты на 13 копеек дороже в сравнении с предыдущим банковским днем - на уровне 27,75 грн вместо 27,62 грн/дол.
Об этом сообщает официальный сайт НБУ.
Евро подешевело на 7 копеек и составило 30,32 грн.
Российский рубль составляет 0,351 грн.
Ранее стало известно, что Нацбанк перечислил в госбюджет почти 43 миллиарда гривен, чтобы оказать помощь правительству в борьбе с эпидемией Covid-19.
Также "Страна" писала, что НБУ прогнозирует четырехкратный рост дефицита бюджета-2020. Предполагаемая инфляция из-за коронавируса вырастет с 5,5% до 8,7%, а средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.
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