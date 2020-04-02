В четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины установил курс нацвалюты на 13 копеек дороже в сравнении с предыдущим банковским днем - на уровне 27,75 грн вместо 27,62 грн/дол.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

Евро подешевело на 7 копеек и составило 30,32 грн.

Российский рубль составляет 0,351 грн.

Ранее стало известно, что Нацбанк перечислил в госбюджет почти 43 миллиарда гривен, чтобы оказать помощь правительству в борьбе с эпидемией Covid-19.

Также "Страна" писала, что НБУ прогнозирует четырехкратный рост дефицита бюджета-2020. Предполагаемая инфляция из-за коронавируса вырастет с 5,5% до 8,7%, а средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.