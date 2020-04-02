Во Франции из-за коронавируса за прошлые сутки умерли 509 людей. Страна заняла 4 место после Италии, США и Испании, где количество смертей от Covid-19 превысило 4 тысячи.

По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса по состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4 032 человека. Только в течение минувших суток умерли 509 человек.

В тяжелом состоянии еще 6 017. Выздоровели 10 935 человек. Больные Covid-19 по возрасту: 34% людей, которые находятся в больницах - моложе 60 лет, 60% - от 60 до 80 лет. Менее 100 пациентов в возрасте 30 лет и меньше.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысило 4 тысячи. Главенствующая тройка: Италия - более 13 тысяч, Испания - более 9 тысяч, в США - свыше 5 тысяч.

Как сообщала "Страна", 31 марта во Франции число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 7,5 тысяч человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил военную операцию "Устойчивость" против коронавируса.