В четверг, 2 апреля, Национальный банк Украины перечислил сразу все запланированные 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет, чтобы помочь правительству в преодолении эпидемии в стране.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине ужесточают карантин. Планируется запретить пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора, перемещение группой из более чем двух человек, пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних. Запрещается посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных, а также посещение спортивных и детских площадок. Нельзя проводить массовые мероприятия более 10 человек.

Напомним, украинское правительство заново переписало госбюджет-2020. Опубликована таблица изменений.

Сегодня НБУ продаст рекордную партию наличного доллара, но он будет дорожать.