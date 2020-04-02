В Украине одним из самых проблемных регионов по распространению коронавируса Covid-19 остается Черновицкая область. По последним данным (на 1 апреля - Ред.) в области подтверждено 39 новых случаев заражения. Среди инфицированных оказались и 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.

Общая же численность больных на Буковине составляет уже 143 человека. Об этом в своем Facebook рассказал губернатор Черновицкой области Сергей Осачук.

"В Черновицкой области 1 апреля, от коронавируса вылечили еще одного человека - из села Колинковцы Хотинского района.

Таким образом, наши медики вылечили от Covid-19 уже 8 пациентов. Также официально подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных есть 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.

Общая численность больных на Буковине составляет 143 человека.

География распространения новых случаев:

Привороки Глыбоцкого района - 5

Брусника Кицманского района - 5

Черновцы - 5

Глубокая - 4

Каменка Глыбоцкого района - 2

Луковица Глубокского района - 2

Чагор Глыбоцкого района - 2

Нижние Становцы Кицманского района - 2

Залоговая - 2

Юрковке Заставнивского района - 2

Колинковцы Хотинского района - 2

Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2

Молодия Глубокского района - 1

Новый Волчинец Глыбоцкого района - 1

Тисовец Сторожинецкого района - 1

Сторожинец - 1

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала обращение областной комиссии ТЭБ и ЧС о введении особого режима въезда и выезда в Черновицкую область. Детали будут известны после того, как поступит протокол", - написал Сергей Осачук.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Черновицкой области от коронавируса лечится итальянец, а португалец находится на обсервации.