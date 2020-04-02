В США стремительно растет число зараженных коронавирусом Сovid-19 и это может создать новый очаг напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Так, американские спецслужбы направили в Белый дом доклад, в котором утверждается, что Китай утаивал и занижал реальные данные о распространении коронавируса в стране.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американского разведсообщества.

По словам источников Китай намеренно предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам. Источники так же отметили, что доклад носит секретный характер, поэтому отказались вдаваться в какие-либо подробности относительно того, что касается его содержания. Они добавили, что доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе.

Напомним, что вспышка заболеваний началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 000 инфицированных и 3 300 летальных исходах, в то время как в США выявлено 189 000 случаев заражения и более 4 000 летальных исходов.

Эксперт по иммунологии при госдепартаменте США Дебора Биркс заявила, что медицинское сообщество истолковало китайские данные так: "Это было серьезно, но не настолько, насколько кто-либо ожидал. Именно потому, что нам, вероятно, не хватало значительного объема данных, мы видим то, что произошло в Италии и Испании".

Напомним, что 19 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что утаивание информации о коронавирусе властями Китая способствовало возникновению пандемии Covid-19. "Мир платит очень большую цену за то, что они сделали", - отметил американский президент.

Кстати, в США из-за коронавируса закрыли национальный парк Гранд-Каньон с 1 апреля.