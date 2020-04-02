Украина продолжает все сильнее заболевать коронавирусом.

В стране уже 794 зараженных и 20 умерших от этой болезни. Прирост - плюс 120 новых случаев. Впрочем, правильнее было бы говорить о росте числа выявленных случаев, а не заболевших. Поскольку власти только начали более-менее массово тестировать людей.

То есть на самом деле растет динамика или идет на спад - точно сказать нельзя.

Впрочем, независимо от этого, карантин уже начали ужесточать. Без масок запретили появляться вообще в любых людных местах. Детские и спортивные площадки закрывают по всей Украине. А стариков правительство хочет закрыть на домашнюю изоляцию.

В мире ситуация тоже усугубляется - впереди по антирекордам США с пятью тысячами погибших - зато за последние дни впервые наблюдается позитивная динамика в Италии: там число зараженных 30 марта стало наименьшим за последние две недели (1648 человек). А 1 апреля умерло на сто человек меньше, чем днем ранее.

"Страна" следит за событиями вокруг эпидемии. Материал обновляется.

08:47 В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины. Его отправили на обсервацию, а так же изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. Из-за сложившейся ситуации на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов, а город в ночь на 3 апреля закроют на карантин.

Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков.

"В нашем городе зарегистрирован первый случай коронавируса. Это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией. ...Факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус", - сказал чиновник.

В ближайшее время в подъезде дома, где живет зараженный, проведут дезинфекцию. Кроме того, по словам мэра, в полночь на четверг город закроют на карантин, на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов. Замглавы убедительно просит херсонцев оставаться дома и сохранять спокойствие.

08:35 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в соответствии с распространением коронавируса, который парламент принял 30 марта.

Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19)" № 540-IX предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных Covid-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, пребывающим дома, - до 100% заработной платы.

Правительство на период карантина получает право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия Covid-19 и их поставка освобождаются от уплаты НДС.

Закон позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощены админпроцедуры производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Документом предусмотрена выплата помощи по частичной безработице сотрудникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина, выполнение дистанционной работы не влечет за собой ограничений трудовых прав или уменьшения зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и являться в соответствующие учреждения.

Предусмотрен запрет повышать процентные ставки по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц -– предпринимателей: первая группа - с 300 тыс. до 1 млн грн, вторая группа - с 1,5 млн грн до 5 млн грн, третья группа - с 5 млн грн до 7 млн грн.

08:25 Тем временем, новости о способах передачи заразы пришли из Минздрава России. По заверениям чиновников от медицины коронавирус может передаваться половым путем, как во время нормального секса между мужчиной и женщиной, так и во время гомосексуальных контактов.

Об этом заявил главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь.

"Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь - не самый главный. Хотя об этом тоже конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине", - заявил Дмитрий Пушкарь.

08:15 В Украине одним из самых проблемных регионов по распространению коронавируса Covid-19 остается Черновицкая область. По последним данным (на 1 апреля - Ред.) в области подтверждено 39 новых случаев заражения. Среди инфицированных оказались и 10 врачей, четверо из них заразились на рабочем месте.

Общая же численность больных на Буковине составляет уже 143 человека. Об этом в своем Facebook рассказал губернатор Черновицкой области Сергей Осачук.

08:00 Владелец "Евролаба" Андрей Пальчевский заявил, что СБУ провела в его клинике обыски после информации о сокрытии результатов тестов на коронавирус.

07:57 Мотивирующее карантинное видео из Франции

07:54 Эксперт в области медицины Евгений Найштетик анализирует рост заболеваемости в Украине:

"Развитие ситуации с коронавирусом в Украине с одной стороны говорит о том, что наконец-то заработала диагностика (что хорошо), а с другой стороны, что все только начинается и стоит пристегнуть ремни. Соотношение заболевших к выздоровевшим – 60:1.

Судя по динамике других стран, к тому моменту, когда ситуация устаканится по крайней мере до 2:1, количество заболевших будет измеряться в десятках тысячах. Смертность на уровне 2-4% мы сможем держать максимум до загрузки 1000 реанимационных коек.

Впереди прекрасное исследование показателей доступа системы здравоохранения и увы, если не предпринимать жестких карантинных мер, коллапс – вопрос времени".

07:48 Одесский предприниматель Вадим Черный (чей отель "Токио Стар" с человеческими жертвами сгорел в центре города), дал советы, как не платить штрафы во время карантина.

"Практический совет: просто не берите с собой документов. Задерживать вас для установления личности с законным оформлением практически невозможно. Поэтому штраф выписать не смогут", - написал он в Facebook.

07:41 Оказывается, коронавирус может передаваться и половым путем, установили российские ученые. Кстати, в РФ уже набирают 60 добровольцев для тестирования вакцины от covid-19.

07:36 Минувшие коронавирусные сутки в цифрах.

07:30 Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом, анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Как видим прирост зараженных за сутки более 120. За предыдущие сутки было почти плюс 100. До того плюс 50-60. Ещё ранее прирост измерялся несколькими десятками.

Отметим, что это говорит не о росте масштабов эпидемии, а о росте числа тестируемых людей. И, соотвественно, росте числа выявленных. И точно сказать - растёт ли реальное число заболевших или нет, а если растёт, то какими темпами - невозможно.

Тестов же будут делать все больше, а следовательно и число выявленных заражённых будет расти все быстрее. И действительно, к Пасхе оно может достичь и 5000, и даже больше. Как раз в это время и будет приниматься решение - продлевать ли карантин после 24 апреля или нет.

И с такой статистикой, скорее всего, примут решение продлить. Хотя, повторимся, никто точно не будет понимать - в реальности ли число заболевших растёт, либо пик уже пройден".