В США из-за коронавируса закрыли национальный парк Гранд-Каньон
В США из-за эпидемии коронавируса Сovid-19 закрыли с 1 апреля для посещений одну из главных достопримечательностей страны - национальный парк Гранд-Каньон. Он будет закрыт на неопределенный срок вплоть до особого уведомления.
Об этом официально заявила пресс-служба Управления национальных парков США.
Руководство парка приняло такое решение в соответствии с рекомендациями американского Минздрава и главного санитарного врача округа Коконино.
Напомним, что ежегодно национальный парк Гранд-Каньон посещало около 5,5 млн человек.
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