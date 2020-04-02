В США из-за эпидемии коронавируса Сovid-19 закрыли с 1 апреля для посещений одну из главных достопримечательностей страны - национальный парк Гранд-Каньон. Он будет закрыт на неопределенный срок вплоть до особого уведомления.

Об этом официально заявила пресс-служба Управления национальных парков США.

Руководство парка приняло такое решение в соответствии с рекомендациями американского Минздрава и главного санитарного врача округа Коконино.

Напомним, что ежегодно национальный парк Гранд-Каньон посещало около 5,5 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в США грозят увольнять медиков, которые жалуются на дефицит оборудования и условия труда.

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