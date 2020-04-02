Для коронавируса Covid-19 не существует никаких барьеров - ни социальных, ни расовых, ни географических. Очередное подтверждение этому пришло со Святой земли. В Израиле заразился министр здравохранения Яаков Лицман.

Это официально подтвердили в пресс-службе министерства, как передает Интерфакс.

По сообщению ведомства, тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.

В соответствии с медицинскими рекомендациями Яаков Лицман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

Напомним, что по состоянию на среду, 1 апреля, коронавирус был диагностирован у 6 092 израильтян, 26 человек скончались.

Ранее "Страна" сообщала, что в Израиле призвали граждан не выходить из дома, а на улице держать дистанцию в два метра.