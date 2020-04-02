Вчера, 1 апреля, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который курировал расследование катастрофы рейса МН17 на Донбассе покинул свой пост.

Фред Вестербеке сменил место работы и теперь будет возглавлять полицию Роттердама, как передает Укринформ.

"С 1 апреля 2020 Фред Вестербеке будет новым начальником полиции Роттердама. Он отметил, что очень мотивирован, чтобы взять на себя обязательства в полиции Роттердама", - подтвердили информацию в пресс-службе.

В должности генпрокурора Нидерландов Фред Вестербеке был с 2014 года. Он отвечал за уголовное расследование катастрофы самолета рейса MH17 и другие дела по терроризму и организованной преступности.

Также Вестербеке, по инициативе родственников погибших в катастрофе MH17, была вручена награда за проведенное расследование. Он получил Орден Оранских-Нассау - эта награда Нидерландов вручается за особые заслуги перед государством.

Ранее "Страна" сообщала, что родные погибших при крушении МН17 подали суду 84 заявления с требованием денежной компенсации.