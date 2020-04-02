Российские чиновники от медицины назвали еще один путь распространения смертельно опасного коронавируса Covid-19. По их заверениям коронавирус может передаваться половым путем, как во время нормального секса между мужчиной и женщиной, так и во время гомосексуальных контактов.

Об этом заявил главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь, как передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

"Коронавирус передается половым путем, конечно, но мы прекрасно понимаем, что если начинается сближение, то половой путь - не самый главный. Хотя об этом тоже конечно, нужно думать, тем более находясь на карантине", - заявил Дмитрий Пушкарь.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что количество зараженных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек.

Так же мы рассказывали, что в России назвали дату начала испытаний вакцины от коронавируса. Вызвались 60 добровольцев.