Расторжение трудового договора с работником не может быть основанием для его выселения из общежития. Для выселения необходимо предоставить другое жилое помещение.

Об этом пишет "Лига: Закон" со ссылкой на заключение Верховного суда от 25 февраля по делу №127/2709/17.

Вердикт суда связан с делом о выселении без предоставлении другого жилья. Местный квартирно-эксплуатационный отдел (КЭО) обратился в суд с иском о таком выселении. В иске говорилось, что ответчику - работнику Вооруженных сил Украины - был выдан ордер на комнату. Иск был обоснован тем, что ответчик уволен с должности юрисконсульта местного управления КЭО. Также истец указал, что ответчик подлежит выселению из общежития со всеми членами семьи, поскольку стаж его работы составляет 3 года и 4 месяца.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска. Суды учли выслугу лет ответчика, которая в ВСУ составляет почти 26 лет (а 3 года и 4 месяца - это только стаж на последнем месте работы), а также нецелесообразность выселения ребенка ответчика.

Верховный Суд согласился с такой позицией судов. Он отметил, что ответчики могут быть выселены из помещения только с предоставлением им другого жилого помещения.

Выселение без предоставления другого жилого помещения не соответствует статье 47 Конституции и статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Потеря жилья является крайней формой вмешательства в право на уважение жилища.

Ранее "Страна" сообщала о решении Верховного суда, согласно которому одинокую мать не могут выселить из общежития без предоставления другого жилья.

Мы также рассказывали, что 15 января Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта, который предусматривает продление моратория на выселение обитателей общежитий.