В Италии к вечеру среды, 1 апреля, число инфицированных коронавирусом составило 110 тысяч 574 человека. Прирост больных за сутки - 4 тысячи 782 человека.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на управление гражданской обороны страны.

За прошедшие сутки от последствий заражения новым вирусом умерли 727 человек. Общее число скончавшихся составляет 13 тысяч 155 человек.

Италия продолжает лидировать в мире по количеству смертей от COVID-19, но наметившаяся в последние дни в стране тенденция к снижению количества умерших сохраняется.

К среде почти 17 тысяч жителей Италии завершили лечение от коронавируса. За день прибавилось 1187 выздоровевших.

Ранее "Страна" приводила последнюю статистику по коронавирусу в Украине.

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