Число инфицированных коронавирусом на территории так называемой "Донецкой Народной Республики" выросло до двух человек. Новый вирус выявлен у ребенка первой зараженной.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на "министерство здравоохранения" "ДНР".

Диагноз первой инфицированной женщины подтвердился 31 марта, а у ее ребенка - на следующий день.

"Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что 1 апреля 2020 года в результате проведенного исследования был выявлен второй случай заболевания COVID-19 в ДНР", - сказано в заявлении ведомства.



В ведомстве рассказали, что заболевание у мамы и ребенка протекает в легкой форме. Однако при этом они находятся в отдельной боксированной палате в инфекционном отделении и получают необходимое лечение.

Как писала "Страна", 28 марта первый положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован в "ЛНР". А 1 марта в "ЛНР" ввели тотальный карантин.